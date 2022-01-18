Названо найбрудніший предмет на вашому робочому столі: сотні бактерій

В одному з офісів США команда постачальника засобів для очищення провела незвичайний експеримент - вони перевірили всі офісні предмети на наявність забруднювачів, бактерій, дріжджів, вірусів і цвілі.

Перше місце в рейтингу найбрудніших предметів завоювала звичайна комп'ютерна миша.

Виявилося, що на комп'ютерній мишці знаходиться в 11 разів більше колонієутворюючих частинок, ніж на кришці унітазу.

Також багато бактерій було виявлено на офісних кухнях – у чайнику і в холодильниках. Там також були виявлені бактерії, дріжджі та спори цвілі.

Ще одним місцем розсадника бактерій виявився флакон з дезинфікуючим засобом для рук, який в офісі використовують регулярно для захисту від COVID-19. На ньому фахівці виявили велику кількість спор цвілі.

Якщо ви більшу частину дня працюєте за комп'ютером і постійно використовуєте мишку, то варто запастися антибактеріальними серветками й регулярно обробляти свій робочий інструмент.

Крім того, обов'язково потрібно дотримуватися правил особистої гігієни та часто мити руки з милом.