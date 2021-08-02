Назван продукт, от которого быстро стареет кожа на лице: забудьте о нем навсегда!

Помимо мучных изделий следует отказаться (или употреблять умеренно) от продуктов, содержащих глютен.

Диетолог говорит, что если человек часто ест такие продукты, у него могут даже появиться признаки так называемого "глютенового лица", это:

красные опухшие щеки;

пигментные пятна;

одутловатость;

прыщи в зоне подбородка.

Некоторым людям глютен и вовсе противопоказан, так как они попросту его не переносят. Речь идет о болезни под названием целиакия, когда от хлеба могут возникать воспалительные реакции и отечности.

Кроме того глютен влияет на клетки, которые ответственны за пигментацию кожи. Диетолог говорит, что клейковина, как и сахар, нарушают баланс половых гормонов, что ведет к прыщам на подбородке.

Эксперт рекомендует употреблять больше овощей, не переедать, пить достаточное количество воды, и тогда отражение в зеркале вас будет только радовать.