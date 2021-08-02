Названо продукт, від якого швидко старіє шкіра на обличчі: забудьте про нього назавжди!

Крім борошняних виробів слід відмовитися (або вживати помірно) від продуктів, що містять глютен.

Дієтолог каже, що якщо людина часто їсть такі продукти, у неї можуть навіть з'явитися ознаки так званого "глютенового обличчя", це:

червоні опухлі щоки;

пігментні плями;

одутлість;

прищі в зоні підборіддя.

Деяким людям глютен і зовсім протипоказаний, так як вони просто його не переносять. Йдеться про хворобу під назвою целіакія, коли від хліба можуть виникати запальні реакції і набряклості.

Крім того глютен впливає на клітини, які відповідальні за пігментацію шкіри. Дієтолог каже, що клейковина, як і цукор, порушують баланс статевих гормонів, що веде до прищів на підборідді.

Експерт рекомендує вживати більше овочів, не переїдати, пити достатню кількість води, і тоді відображення в дзеркалі вас буде тільки радувати.