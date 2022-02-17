Назван популярный противовоспалительный препарат, который может повысить риск сердечного приступа

Сердечный приступ характеризируется блокировкой подачи крови к сердцу, что обычно вызвано тромбом. По данным ученых, популярный противовоспалительный препарат Ибупрофен связан с повышенным риском сердечного приступа.

Легко доступный в большинстве аптек Ибупрофен используется для лечения различных болей и недомоганий. Его могут принимать от болей в спине и зубной боли. Кроме того, его используют для снижения температуры.

Эксперты объяснили, как эта маленькая таблетка может вызвать такую серьезную проблему со здоровьем.

Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, в которую также входят напроксен, сулиндак, диклофенак и другие.

По данным Medline Plus - сайт, который публикует обширную информацию от Национального Института Здоровья США, эти нестероидные противовоспалительные препараты связаны с более высоким риском сердечного приступа или инсульта.

Это утверждение также подтверждается исследованием, опубликованным в British Medical Journal, в котором приняли участие более 440 тысяч человек, и было обнаружено, что ибупрофен может повысить риск сердечного приступа на целых 97%.

Доктор Уильям Гроссман, директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско, объяснил механизмы, лежащие в основе этого риска.

"Ибупрофен, Адвил и Мотрин, может вызвать заметное ухудшение существующей гипертонии (высокого кровяного давления) или развитие нового высокого кровяного давления. Он также может вызвать повреждение почек (нефротоксичность), ухудшение сердечной недостаточности и даже сердечный приступ или инсульт", - заявил Гроссман.

Medline Plus сообщает, что риск сердечного приступа может быть особенно актуален для тех, кто принимает Ибупрофен в течение длительного времени.

Эксперты советуют не принимать обезболивающее, если вы недавно перенесли сердечный приступ, если только вам не сказал об этом врач.