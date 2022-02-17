Названий популярний протизапальний препарат, який може підвищити ризик серцевого нападу

Серцевий yапад характеризується блокуванням подачі крові до серця, що зазвичай викликано тромбом. За даними вчених, популярний протизапальний препарат Ібупрофен пов'язаний з підвищеним ризиком серцевого нападу.

Легко доступний в більшості аптек Ібупрофен використовується для лікування різних болів і нездужань. Його можуть приймати від болю в спині і зубного болю. Крім того, його використовують для зниження температури.

Експерти пояснили, як ця маленька таблетка може викликати таку серйозну проблему зі здоров'ям.

Ібупрофен відноситься до групи нестероїдних протизапальних препаратів, в яку також входять напроксен, суліндак, диклофенак та інші.

За даними Medline Plus - сайт, який публікує велику інформацію від Національного Інституту Здоров'я США, ці нестероїдні протизапальні препарати пов'язані з більш високим ризиком серцевого нападу чи інсульту.

Це твердження також підтверджується дослідженням, опублікованим в British Medical Journal, в якому взяли участь понад 440 тисяч осіб, і було виявлено, що ібупрофен може підвищити ризик серцевого нападу на цілих 97%.

Доктор Вільям Гроссман, директор Центру профілактики серцево-судинних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, пояснив механізми, що лежать в основі цього ризику.

"Ібупрофен, Адвіл і Мотрін, може викликати помітне погіршення існуючої гіпертонії (високого кров'яного тиску) або розвиток нового високого кров'яного тиску. Він також може викликати пошкодження нирок (нефротоксичність), погіршення серцевої недостатності і навіть серцевий напад або інсульт", - заявив Гроссман.

Medline Plus повідомляє, що ризик серцевого нападу може бути особливо актуальним для тих, хто приймає Ібупрофен протягом тривалого часу.

Експерти радять не приймати знеболююче, якщо ви недавно перенесли серцевий напад, якщо тільки вам не сказав про це лікар.