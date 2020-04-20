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Назван пик смертности от коронавируса в Украине: точная дата

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 11:32
Назван пик смертности от коронавируса в Украине: точная дата
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине вскоре может побить "антирекорды" по летальным случаям

Коронавирус в Украине поразил уже более 5,7 тыс. жителей страны. Специалисты спрогнозировали, когда в стране ждать пика смертности от COVID-19, а также, когда будет разгар эпидемии в стране.

Так, согласно выводам украинских ученых из Национальной академии наук (НАНУ), пик новых случаев в стране будет со 2 по 5 мая. А самое большое количество летальных случаев ожидается в период с 3 по 8 мая.

Эти выводы в НАНУ смогли сделать благодаря моделированию, проведенную в рамках исследования распространения коронавируса в стране. При прогнозировании исследователи опирались на те карантинные мероприятия, что проводятся в данный момент в стране.

Ученые считают, что после того, как пик будет достигнут в первых числах мая, количество новых случаев начнет снижаться до конца месяца.

При этом, во время прогноза предполагалось, что карантинные меры будут соблюдаться в полном объеме во время пасхальных праздников. Чего, к сожалению не произошло.

Отметим, что за последние три дня количество новых случаев коронавируса в Украине стало уменьшаться. После пика 17 апреля - 501 новый случай, число начало идти на спад, за последние сутки заболел 261 украинец.

Тем временем в Минздраве уже заявили, что низкое число заболевших связано с малым количеством тестов на Пасху, кроме того данные за последние сутки не были предоставлены из семи областей. Также в ведомстве назвали ожидаемую дату пика эпидемии коронавируса в стране.

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