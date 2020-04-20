Названо пік смертності від коронавіруса в Україні: точна дата

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні незабаром може побити "антирекорди" по летальних випадках

Коронавірус в Україні вразив вже понад 5,7 тис. жителів країни. Фахівці спрогнозували, коли в країні чекати піку смертності від COVID-19, а також, коли буде розпал епідемії в країні.

Так, згідно з висновками українських вчених з Національної академії наук (НАНУ), пік нових випадків в країні буде з 2 по 5 травня. А найбільша кількість летальних випадків очікується в період з 3 по 8 травня.

Ці висновки в НАНУ змогли зробити завдяки моделюванню, проведену в рамках дослідження поширення коронавіруса в країні. При прогнозуванні дослідники спиралися на ті карантинні заходи, що проводяться наразі в країні.

Вчені вважають, що після того, як пік буде досягнутий в перших числах травня, кількість нових випадків почне знижуватися до кінця місяця.

При цьому, під час прогнозу передбачалося, що карантинні заходи будуть виконані в повному обсязі під час великодніх свят. Чого, на жаль, не сталося.

Зазначимо, що за останні три дні кількість нових випадків коронавіруса в Україні стала зменшуватися. Після піку 17 квітня - 501 новий випадок, число почало йти на спад, за останню добу захворів 261 українець.

Тим часом у МОЗ вже заявили, що низьке число хворих пов'язано з малою кількістю тестів на Великдень, крім того дані за останню добу не були надані з семи областей. Також у відомстві назвали очікувану дату піку епідемії коронавіруса в країні.