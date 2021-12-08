Этот напиток поможет снизить уровень холестерина и способствует долголетию

Снизить уровень холестерина в крови поможет зеленый чай. В частности, специалисты говорят, что его нужно пить регулярно.

Так, напиток содержит антиоксиданты, которые очищают организм от вредных веществ и способствуют долголетию, сообщает Ехргеѕѕ .

По словам ученых, антиоксиданты из зеленого чая имеют лучшие характеристики. Отмечается, что эти соединения ответственны за снижение холестерина.

Также, если регулярно употреблять чай, то можно продлить жизнь.

Исследования ученые провели на грызунах. Отмечается, что грызунов поделили на три группы. Одна из групп была контрольной, вторая – соблюдала диету с высоким содержанием жиров, а третья группа придерживалась той же диеты с водой с добавлением зеленого чая.

В выводах говорится, что грызуны, потреблявшие чай, показали наилучшие результаты в когнитивных тестах.

Человеку этот напиток поможет избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний и повлиять на продолжительность жизни.

Кроме того, главная польза чая в EGCG. Этот компонент помогает при воспалениях, похудении и препятствует болезни сердца и мозга.

К тому же чай также содержит теанин, который снимает стресс и обладает расслабляющим действием.