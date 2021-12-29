Вчені назвали напій, який шкідливий для мозку дитини

Батькам варто слідкувати за тим, які продукти споживають їх діти. Все тому, що вони впливають не лише на їхні самопочуття та розвиток, а й на когнітивне здоров’я. Зокрема, для дошкільнят особливо небезпечні солодкі напої, адже вони можуть пошкодити роботу мозку.

Так, вчені дослідили близько 6400 дітей віком від 6 до 12 років. Вони запитували їх, як часто вони вживають солодкі напої. Вони порівняли ці відповіді з продуктивністю дітей на тестах виконавчої функції.

Як з'ясувалось, більше споживання солодких напоїв було пов’язано з гіршими показниками за цими оцінками.

"Це слугує чудовим нагадуванням батькам, що газовані напої, енергетики та соки не мають бути основними напоями, які пропонуються вдома або доступні дітям", – йдеться у дослідженні.

Вчені кажуть, що найкращий напій для дитини - це вода. До того ж до неї можна додати ягоди, цитрусові чи навіть огірки, аби надати їй смаку.

Окрім того, водою можна розбавити фреш у пропорції 70% води на 30% соку.

Важливо обмежити солодкі газовані назавжди. Цей вплив на когнітивні функції не обмежується короткостроковим періодом. Зазначається, що занадто велике вживання солодкої газованої води в дитинстві впливає на свідомість дітей у подальшому житті, а саме погіршується пам'ять у дорослому віці.