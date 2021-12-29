ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені назвали напій, який шкідливий для мозку дитини

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 21:31
Вчені назвали напій, який шкідливий для мозку дитини Названо напій, який може нашкодити мозку дитини (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Батькам варто слідкувати за тим, які продукти споживають їх діти. Все тому, що вони впливають не лише на їхні самопочуття та розвиток, а й на когнітивне здоров’я. Зокрема, для дошкільнят особливо небезпечні солодкі напої, адже вони можуть пошкодити роботу мозку.

Про це пише Nutrients.

Так, вчені дослідили близько 6400 дітей віком від 6 до 12 років. Вони запитували їх, як часто вони вживають солодкі напої. Вони порівняли ці відповіді з продуктивністю дітей на тестах виконавчої функції.

Як з'ясувалось, більше споживання солодких напоїв було пов’язано з гіршими показниками за цими оцінками.

"Це слугує чудовим нагадуванням батькам, що газовані напої, енергетики та соки не мають бути основними напоями, які пропонуються вдома або доступні дітям", – йдеться у дослідженні.

Вчені кажуть, що найкращий напій для дитини - це вода. До того ж до неї можна додати ягоди, цитрусові чи навіть огірки, аби надати їй смаку.

Окрім того, водою можна розбавити фреш у пропорції 70% води на 30% соку.

Важливо обмежити солодкі газовані назавжди. Цей вплив на когнітивні функції не обмежується короткостроковим періодом. Зазначається, що занадто велике вживання солодкої газованої води в дитинстві впливає на свідомість дітей у подальшому житті, а саме погіршується пам'ять у дорослому віці.

Раніше ми повідомляли про напій, який допоможе знизити рівень холестерину та сприятиме довголіттю.

Також ми писали, що вчені назвали зимовий напій, який може знизити ризик серцевого нападу.

Читайте РБК-Україна в Google News
напиток
LITE
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі
Нічого зайвого: стиліст назвала топ-6 правил мінімалізму в гардеробі