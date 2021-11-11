Чай и кофе могут снизить риск опасной болезни: сколько нужно пить

Не спешите отказываться от употребления чая и кофе, если вы их та любите! Последние исследования показали, что эти напитки снижают риск заболеть слабоумием.

Есть хорошие новости

Оказывается, если употреблять в среднем 11 чашек бодрящих напитков в неделю, то риск заболеть слабоумием снижается в три раза. Но не спешите радоваться. Одного употребления кофе или чая мало. Нужно еще придерживаться здорового образа жизни и есть здоровую пищу. В комплексе это поможет противостоять деменции.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 1059 человек в Греции со средним возрастом 73 года, у которых не было диагностировано деменции. Каждый человек внес в анкету свои данные, в частности о своем питании и образе жизни. После этого данные изучили ученые. Оказалось, что люди, употреблявшие много овощей и фруктов, а также около 11 чашек кофе или чая в неделю получили высшие баллы.

Затем исследователи отслеживали участников в течение трех лет, за это время у 6% развилось слабоумие.

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что если человек не придерживался диетического питания - то риск развития слабоумия повышался на 21%. Ученые напомнили, что фрукты и овощи богаты витаминами и минералами, которые могут защитить клетки от повреждений и предотвратить воспаление в организме.

Почему чай и кофе не вредны

В чае содержатся антиоксиданты, называемые катехинами. Больше всего их в зеленом чае.

В кофе большое количество соединений, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием для большинства людей.

Выяснилось, что эти два основных напитка в некоторой степени защищают от деменции в некоторых случаях. А вот продукты с сахаром и жирами - наоборот, вызывают воспаления в организме.

Автор исследования - доктор Николас Скармеас уверен, что правильное питание - это один из факторов, но не основной, который поможет избежать слабоумия.

Не забывайте, чтобы быть здоровым нужно не только пить чай и кофе, обязательно нужно отказаться от курения, алкоголя, а также вести подвижный образ жизни.