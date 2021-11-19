Названо напій, який знижує ризик розвитку інсульту

Люди, які мають серцево-судинні захворювання, остерігаються від вживання кави. Зокрема, це напій здатний додавати бадьорості, але не впливати на серце.

Так, багато людей без чашки кави не можуть уявити свій ранок, повідомляє Health .

Як кава знижує ризик інсульту

Вчені провели дослідження, яке показало, що кава та чай можуть бути корисними для здоров'я. Фахівці виявили зв'язок між цими напоями й ризиком деменції та інсульту.

У дослідженні взяли участь 365 682 людей у ​​віці від 50 до 74 років, за якими спостерігали протягом 10 – 14 років. За цей тривалий проміжок часу у 5 079 учасників розвинулася деменція, а у 10 053 учасників був один інсульт.

Вчені прийшли до висновку, що люди, які пили каву та чай, мали менший ризик розвитку захворювань ніж ті, які утримуються від вживання кофеїнових напоїв. Тобто люди, які в середньому вживали 2 – 3 чашки кави і 2 – 3 чашки чаю протягом дня мали на 32% нижчий показник ризику розвитку інсульту.

Наразі дослідники не можуть пояснити причинно-наслідковий зв'язок таких змін.

За словами доктора медичних наук Скотта Кайзера, кофеїн є ключовим спільним знаменником, який кава і чай отримують з рослин, що містять багато потенційно корисних хімічних сполук, включаючи потужні антиоксиданти.

До того ж вживання кави корисно для вашого серця через кофеїн, який в ній міститься. Кофеїн корисний для серця в здорових дозах, оскільки позитивно впливає на ваш метаболізм. Він не тільки стимулює вашу центральну нервову систему, але і звільнює вільні жирні кислоти з вашої жирової тканини. Однак, занадто багато кофеїну може бути шкідливим для вашого серця.

Незалежно від цього, випити чашку-дві кави за день корисно, і навіть може мати позитивний вплив на ваше серце.