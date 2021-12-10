Назван напиток, который образует жир на животе: откажитесь от него

Американский диетолог Эми Гудсон рассказала о напитке, который может образовывать опасные для здоровья висцеральные жиры на животе.

По словам специалиста, висцеральный жир – это жир, который окутывает внутренние органы человека. В частности, большое количество этого жира увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа. Также могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания и воспалительные процессы.

Поэтому эксперт призвала уменьшать процент висцерального жира в организме. Для этого нужно выполнять аэробные упражнения и уменьшить уровень хронического стресса.

Кроме того, первым делом нужно забыть о сладких газированных напитках. Все потому, что в них содержится много сахара, калорий и нет никаких полезных питательных веществ.

Также в газированную воду часто добавляют фруктозу, которая, по словам дієтологині, при употреблении в больших количествах превращается печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.

Как газированные человека вредят здоровью человека (freepik)

Если пить два стакана сладкого и шипучего ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%. Риск подагры возрастает на 80%, если ежедневно освежаться "ситром".