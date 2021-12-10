Названо напій, який утворює жир на животі: відмовтесь від нього
Американська дієтологиня Емі Гудсон розповіла про напій, який може утворювати небезпечні для здоров'я вісцеральні жири на животі.
Про це повідомляє Eat This, Not Thart!
За словами фахівця, вісцеральний жир – це жир, який огортає внутрішні органи людини. Зокрема, велика кількість цього жиру збільшує ризик розвитку інсулінорезистентності та, як наслідок, цукрового діабету другого типу. Також можуть виникнути серцево-судинні захворювання та запальні процеси.
Тому експерт закликала зменшувати відсоток вісцерального жиру в організмі. Для цього потрібно виконувати аеробні вправи та зменшити рівень хронічного стресу.
Окрім того, насамперед потрібно забути про солодкі газовані напої. Все тому, що в них міститься багато цукру, калорій та немає жодних корисних поживних речовин.
Також у газовану воду часто додають фруктозу, яка, за словами дієтологині, при вживанні у великих кількостях перетворюється печінкою на жир, що може призвести до збільшення відсотка вісцерального жиру в організмі.
Як газовані людини шкодять здоров'ю людини (freepik)
Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%. Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися "ситром".
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