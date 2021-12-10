Названо напій, який утворює жир на животі: відмовтесь від нього

Американська дієтологиня Емі Гудсон розповіла про напій, який може утворювати небезпечні для здоров'я вісцеральні жири на животі.

За словами фахівця, вісцеральний жир – це жир, який огортає внутрішні органи людини. Зокрема, велика кількість цього жиру збільшує ризик розвитку інсулінорезистентності та, як наслідок, цукрового діабету другого типу. Також можуть виникнути серцево-судинні захворювання та запальні процеси.

Тому експерт закликала зменшувати відсоток вісцерального жиру в організмі. Для цього потрібно виконувати аеробні вправи та зменшити рівень хронічного стресу.

Окрім того, насамперед потрібно забути про солодкі газовані напої. Все тому, що в них міститься багато цукру, калорій та немає жодних корисних поживних речовин.

Також у газовану воду часто додають фруктозу, яка, за словами дієтологині, при вживанні у великих кількостях перетворюється печінкою на жир, що може призвести до збільшення відсотка вісцерального жиру в організмі.

Як газовані людини шкодять здоров'ю людини (freepik)

Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%. Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися "ситром".