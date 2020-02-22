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Назван идеальный возраст для любовных утех

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 07:28
Назван идеальный возраст для любовных утех
Назван лучший возраст для интима (фото: pixabay.com)

Возраст лучшего среднего секса составил 46 лет

Ученые из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йоркского университета, определили самый лучший возраст для секса. Как оказалось, это не период молодости, а возраст от 32 до 46 лет, так называемая зрелость. Судя по исследованиям специалистов, именно в этом возрасте люди описывали самый лучший интим в их жизни. Об этом пишет издание Health.

Отметим, что опрос ученые вели среди абсолютно разных возрастных категорий. Выяснилось, что люди из возрастной группы 50−60 лет чаще всего вспоминали интимные контакты, которые произошли у них не в юном, возрасте, а после 40 лет — в среднем, возраст лучшего секса здесь составил 46 лет.

Более молодые участники вспоминали, что лучший половой акт в их жизни случился в возрасте 32 лет. По словам исследователей, такие результаты вполне объяснимы, так как с годами к человеку приходит опыт. Он никуда не спешит, не гонится за количеством половых партнеров, перестает компексовать и стесняться своего тела и т.д.

Кстати, по информации врачей, в пожилом возрасте интимные акты приносят пользу здоровью. Они защищают от хронических заболеваний и укрепляют память.

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