Названий ідеальний вік для любовних утіх

Названий кращий вік для інтиму (фото: pixabay.com)

Вік кращого середнього сексу склав 46 років

Вчені з Університету Міннесоти і Державного Нью-Йоркського університету, виявили найкращий вік для сексу. Як виявилося, це не період молодості, а вік від 32 до 46 років, так звана зрілість. Судячи з дослідженнями фахівців, саме в цьому віці люди описували найкращий інтим в їх житті. Про це пише видання Health.

Зазначимо, що опитування вчені вели серед абсолютно різних вікових категорій. З'ясувалося, що люди з вікової групи 50-60 років найчастіше згадували інтимні контакти, які сталися у них не в юному віці, а після 40 років — в середньому, вік кращого сексу тут становив 46 років.

Більш молоді учасники згадували, що кращий статевий акт в їх житті трапився у віці 32 років. За словами дослідників, такі результати цілком зрозумілі, оскільки з роками до людини приходить досвід. Вона нікуди не поспішає, не женеться за кількістю статевих партнерів, перестає комплексувати і соромитися свого тіла і т. д.

До речі, за інформацією лікарів, в літньому віці інтимні акти приносять користь здоров'ю. Вони захищають від хронічних захворювань і укріпляють пам'ять.