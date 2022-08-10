Назван худший напиток для похудения. Его издавна считали полезным
Врачи рассказали, какой напиток может мешать похудению, хотя его издавна называли полезным.
Об этом пишет EatThis.
Речь идет о фруктовом соке
Особенно вредны те соки, которые содержат слишком много сахара (даже природного). Конечно, иногда побаловать себя таким напитком можно, но меру надо знать.
"Мы склонны думать, что 100% фруктовый сок настолько полезен для нас, что иногда пьем его очень много... Например, что-то вроде натурального виноградного сока содержит много витаминов и других питательных веществ, но в нем много калорий и природного сахара", - говорит известный диетолог Кортни Д'Анджело.
Так, в 1 чашке виноградного сока содержится 35 граммов сахара, всего 1 один грамм белка и 0 граммов клетчатки.
Фото: виноградный сок не способствует похудению, а наоборот (pixabay)
Фруктоза не является полезным сахаром
Согласно отчету, опубликованному медицинским сообществом Nutrients, фруктоза - природный сахар, который содержится в большинстве фруктов и фруктовых соков, не способствует сытости. Кроме того, сахар из фруктов попадет в кровь быстрее, чем если бы вы ели фрукт целиком.
Клетчатка не только замедляет скорость, с которой сахар поступает в вашу кровь, но, способствуя замедлению пищеварения, также может помочь вам чувствовать себя сытыми и более удовлетворенными в течение длительного времени.
Какая есть альтернатива?
Если вам хочется чего-то фруктового и сладенького, лучше употребляйте цельные фрукты.
Кроме того попробуйте совместить небольшую стакан сока с закуской с высоким содержанием белка и клетчатки, как авокадо на цельнозерновых тостах или некоторые овощи и хумус.
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