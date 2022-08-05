Тренируюсь, ничего не ем и все равно не худею: тренер рассказал, что с вами не так
В погоне за красивым телом мы чего только не пробуем: и в зале потеем, и на гречке сидим. А все никак - ни живот, ни бедра от нас не отстают.
Почему так происходит, рассказал известный украинский фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк.
Когда человек никак не может похудеть, хоть и старается (или думает, что старается), можно свернуть все на наследственность, метаболизм или гормоны. А можно проанализировать, не обманываете ли вы сами себя?
Это проблема с гормонами?
По словам тренера, лишний вес из-за гормонального фона - это редкость. И даже люди с действительно гормональными проблемами могут держать себя в форме, а не продолжать переедать, используя свой диагноз как оправдание.
Виктор Мандзяк перед тем как идти к эндокринологу советует проанализировать свой ежедневный рацион и количество физической активности. Только сделать это честно.
Фото: Не надо все сворачивать на гормоны (freepik)
Давнее исследование доказало, что гормоны здесь ни при чем
Еще в 1992 году был проведен эксперимент с 16 людьми с лишним весом и ожирением, которые считали, что похудеть они не могут из-за генетики или метаболических проблем.
Испытуемые утверждали, что потребляют не более 1200 калорий и много двигаются. Но оказалось, что они... привирают.
Во-первых, с метаболизмом у них был порядок. А, во-вторых, они потребляли на самом деле более 2000 калорий в сутки, а на работу мускулов использовали не более 800 калорий.
Почему люди врут и списывают лишний вес на "болячки"
Боязнь осуждения - человек не хочет выглядеть в глазах других слабодушным, ленивым или импульсивным. Мол, это не я, это гормоны.
И дальше переедать, лежать на диване, потому что это все болезни, генетика, и ничего с этим не сделать.
На самом деле, волшебной таблетки не существует.
Если хотите похудеть, следите за тем, что едите, а в спортзале не отсиживайтесь между подходами, пока тренер не подгонит. Только вы - скульптор своего тела!
Раньше нутрициолог разнес "революционную" диету, назвав ее обычным паразитарством.
Также мы писали, как правильно дышать во время тренировки.