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Названо найгірший напій для схуднення. Його здавна вважали корисним

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Середа 10 серпня 2022 11:50
Названо найгірший напій для схуднення. Його здавна вважали корисним Фото: Який напій заважає схуднути (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, який напій може заважати схудненню, хоча його здавна називали корисним.

Про це пише EatThis.

Мова йде про фруктовий сік

Особливо шкідливі ті соки, які містять забагато цукру (навіть природного). Звісно, іноді побалувати себе таким напоєм можна, але міру треба знати.

"Ми схильні думати, що 100% фруктовий сік настільки корисний для нас, що іноді п’ємо його забагато... Наприклад, щось на зразок натурального виноградного соку містить багато вітамінів та інших поживних речовин, але в ньому багато калорій і природного цукру", - каже відомий дієтолог Кортні Д'Анджело.

Так, в 1 чашці виноградного соку міститься 35 грамів цукру, усього 1 один грам білка та 0 грамів клітковини.

Названо найгірший напій для схуднення. Його здавна вважали корисним

Фото: Виноградний сік не сприяє схудненню, а навпаки (pixabay)

Фруктоза не є корисним цукром

Відповідно до звіту, опублікованому медичною спільнотою Nutrients, фруктоза - природний цукор, який міститься в більшості фруктів і фруктових соків, не сприяє ситості. Крім того, цукор із фруктів потрапить у кров швидше, ніж якби ви їли фрукт цілком.

Клітковина не тільки уповільнює швидкість, з якою цукор надходить у вашу кров, але, сприяючи уповільненню травлення, також може допомогти вам почуватися ситими та більш задоволеними протягом тривалого часу.

Яка є альтернатива?

Якщо вам хочеться чогось фруктового та солоденького, краще вживайте цільні фрукти.

Крім того спробуйте поєднати невелику склянку соку із закускою з високим вмістом білка та клітковини, як-от авокадо на цільнозернових тостах або деякі овочі та хумус.

Раніше ми писали, що тренер вщент зруйнував міфи про ЗОЖ і ПП.

Також повідомлялося, чому дехто не може схуднути, хоча тренується і мало їсть.

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