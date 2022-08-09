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"Сладкое не мешает похудению": тренер вдребезги разрушил мифы о ЗОЖ и ПП

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 12:37
"Сладкое не мешает похудению": тренер вдребезги разрушил мифы о ЗОЖ и ПП Коллаж РБК-Украина: сладкое не мешает похудению
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, чтобы успешно худеть, не обязательно полностью отказываться от таких "страшных" для фигуры продуктов, как картофель, хлеб, макароны или, не дай бог, сладости.

Об этом рассказал тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк.

Какие ошибки при похудении допускает большинство из нас

По словам тренера, некоторые его подопечные съедают по полплитки шоколада ежедневно (и не "полезного" черного, а того, что им нравится).

При слове "похудение" большинство представляет некий "пищевой аскетизм", где нет сладкого, хлеб - в помойку, после шести не есть, а тренироваться надо так, чтобы на завтра не встать.

Конечно, можно и так. Но как долго вы выдержите?

&quot;Сладкое не мешает похудению&quot;: тренер вдребезги разрушил мифы о ЗОЖ и ПП

Фото: Позвольте себе немного вкусненького во время диеты (freepik)

Тотальный запрет приводит к срывам

Когда вы запрещаете себе любимые продукты, с каждым днем хотите их есть больше и больше. И однажды срываетесь, что может привести к бесконтрольному поеданию всего, что видите.

"Не выгодно ли позволить человеку немного сладкого, вписав его в калораж? Грубо, в 1400 калорий вписать все, что даст человеку все необходимые его телу вещества и сытость, а 250 калорий оставить для души. Человек и сыт и не чувствует себя обделенным", - пишет Виктор Мандзяк.

ПП и ЗОЖ в теории - это полезно, а на практике выдерживать этот аскетизм не способен почти никто.

"Сладкое не препятствует похудению, а, учитывая психологический аспект вопроса, даже очень целебно в этом деле", - резюмировал тренер.

Ранее мы писали, почему некоторые не могут похудеть, хотя тренируются и мало едят.

Также мы писали, как правильно дышать во время тренировки.

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