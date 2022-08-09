"Сладкое не мешает похудению": тренер вдребезги разрушил мифы о ЗОЖ и ПП

Оказывается, чтобы успешно худеть, не обязательно полностью отказываться от таких "страшных" для фигуры продуктов, как картофель, хлеб, макароны или, не дай бог, сладости.

Какие ошибки при похудении допускает большинство из нас

По словам тренера, некоторые его подопечные съедают по полплитки шоколада ежедневно (и не "полезного" черного, а того, что им нравится).

При слове "похудение" большинство представляет некий "пищевой аскетизм", где нет сладкого, хлеб - в помойку, после шести не есть, а тренироваться надо так, чтобы на завтра не встать.

Конечно, можно и так. Но как долго вы выдержите?

Фото: Позвольте себе немного вкусненького во время диеты (freepik)

Тотальный запрет приводит к срывам

Когда вы запрещаете себе любимые продукты, с каждым днем хотите их есть больше и больше. И однажды срываетесь, что может привести к бесконтрольному поеданию всего, что видите.

"Не выгодно ли позволить человеку немного сладкого, вписав его в калораж? Грубо, в 1400 калорий вписать все, что даст человеку все необходимые его телу вещества и сытость, а 250 калорий оставить для души. Человек и сыт и не чувствует себя обделенным", - пишет Виктор Мандзяк.

ПП и ЗОЖ в теории - это полезно, а на практике выдерживать этот аскетизм не способен почти никто.

"Сладкое не препятствует похудению, а, учитывая психологический аспект вопроса, даже очень целебно в этом деле", - резюмировал тренер.