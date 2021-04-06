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Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине "червоне" в країні

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 17:17
Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине "червоне" в країні Колаж РБК-Україна: В якому місті України найбрудніше повітря
Автор: Світлана Мащенко

Стало відомо, в якому місті України найбрудніше повітря. Так, станом на 5 квітня, "червоним" кольором на карті міста "світилося" Запоріжжя.

На складну ситуацію з викидами в атмосферу звернули увагу в Facebook-групі "Еко коаліція Запоріжжя".

"Ситуація з атмосферним повітрям в місті Запоріжжі - найгірша в Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці дані були отримані з системи громадського моніторингу атмосферного повітря.

Як наголошується, в онлайн-режимі за станом атмосферного повітря можна стежити в системі громадського моніторингу атмосферного повітря Eco-city. Вона і показала найбільш забруднене повітря серед усіх українських міст у Запоріжжі.

На онлайн-карті на 5 квітня видно, що Запоріжжя - єдина точка на карті України, позначена червоним, що свідчить про вкрай небезпечний рівень забруднення повітря.

Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине &quot;червоне&quot; в країні

Скріншот: найбрудніше повітря 5 квітня було у Запоріжжі (eco-city.org.ua)

Зазначимо, що карта забруднень постійно оновлюється в режимі онлайн. Таку ситуацію у Запоріжжі спостерігали вранці, 5 квітня. А от на вечір 6 квітня найбільше забруднення проглядається вже у Києві - місто позначена оранжевим кольором.

Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине &quot;червоне&quot; в країні

Скріншот: Карта забруднень повітря на вечір 6 квітня (eco-city.org.ua)

Раніше ми писали, що українці зможуть жити в Чорнобильській зоні. У Мінприроди вже зробили заяву з цього приводу.

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