Назван город с самой высокой зарплатой в мире: он не в Украине

Назван город с самой высокой зарплатой (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, где в мире платят самые высокие зарплаты

Сан-Франциско возглавил топ городов с самыми высокими зарплатами в мире. Об этом пишет авторитетный журнал Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.

Как отмечают эксперты, в этом году американскому городу удалось сместить швейцарский Цюрих, который долгое время лидировал в списке, на второе место. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк.

Составители рейтинга говорят, что вырваться вперед Сан-Франциско помогло быстрое развитие технологического сектора США. Благодаря тому же техническому прогрессу, средняя зарплата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка 6526 долларов. В Цюрихе этот показатель составляет 5896 долларов, а в Нью-Йорке - 4612 долларов.

На четвертом и пятом местах также расположились американские города - Бостон (4280 долларов) и Чикаго (4006 долларов) соответственно.

Одни из самых высоких в мире зарплат также получают жители таких городов, как Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон. Украинских населенных пунктов в рейтинге, к сожалению, нет.

Скриншот (bloomberg.com)

К слову, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в начале весны составила 10237 грн (388 долларов), увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1 %.

При этом, согласно данным Государственной службы статистики, четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве.

Ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского недавно назвали приоритеты для экономики.