Названо місто з найвищою зарплатою в світі: воно не в Україні

Названо місто з найвищою зарплатою (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, де в світі платять найвищі зарплати

Сан-Франциско очолив топ міст з найвищими зарплатами у світі. Про це пише авторитетний журнал Bloomberg з посиланням на щорічний рейтинг, підготовлений Deutsche Bank.

Як відзначають експерти, у цьому році американському місту вдалося змістити швейцарський Цюріх, який довгий час лідирував у списку, на друге місце. Замикає трійку лідерів Нью-Йорк.

Укладачі рейтингу кажуть, що вирватися вперед Сан-Франциско допоміг швидкий розвиток технологічного сектора США. Завдяки тому ж технічному прогресу, середня зарплата в Сан-Франциско з урахуванням податків становить близько 6526 доларів. У Цюріху цей показник становить 5896 доларів, а в Нью-Йорку - 4612 доларів.

На четвертому і п'ятому місцях також розташувалися американські міста - Бостон (4280 доларів) і Чикаго (4006 доларів) відповідно.

Одні з найвищих в світі зарплат також отримують жителі таких міст, як Сідней, Осло, Копенгаген, Мельбурн і Лондон. Українських населених пунктів в рейтингу, на жаль, немає.

Скріншот (bloomberg.com)

До слова, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України на початку весни склала 10237 грн (388 доларів), збільшившись в порівнянні з березнем минулого року на 22,1%.

При цьому, згідно з даними Державної служби статистики, чверть всіх зарплат в Україні отримують в Києві.

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