Назван главный вред популярных в Украине лакомств: проблема не в сахаре

В Украине самыми популярными сладостями являются шоколадные конфеты, за ними идут шоколадки и разные виды десертов с добавлением какао. Эксперт рассказала, что помимо сахара, который вызывает ряд хронических проблем и даже провоцирует раковые заболевания, удар по организму из-за потребления этих продуктов наносят трансжиры, которые содержатся в кондитерской продукции этого типа.

Трансжиры, из которых состоит основа шоколадных изделий, негативно влияют на работу печени, сердца, сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" руководитель отдела тестирований центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

"Очень большая проблема, помимо сахара, связана с трансжирами, потому что и конфеты, и вафли, печенье, и вся кондитерская группа содержит очень много жиров. Понятно, что на сливочном масле, поскольку это очень дорогой ингредиент, производители практически не работают", - сообщила Кильдий.

Эксперт также рассказала, что с целью экономии на стоимости товара, производители все больше добавляют в сладости дешевые жиры. При этом не всегда это пальмовое масло, имеющее сомнительную популярность. Среди других вредных жиров она выделяет маргарин и кондитерские жиры.

"Больше проблем дает маргарин и гидрогенизированные кулинарные, кондитерские жиры. В них за счет самой технологии производства образуется высокая концентрация трансжиров, и они опасны для здоровья, потому что влияют на сердечно-сосудистую систему, печень", - рассказала эксперт.

Эксперт также рассказала, как можно было бы уменьшить вред от этих продуктов. По ее мнению, для производителей сладостей необходимо ввести еще одну норму.

"Во-первых, ввести норму по трансжирам в кондитерских изделиях, чтобы производители ее соблюдали. Во-вторых, можно использовать различные комбинации, то же пальмовое масло и жиры, полученные непрямой гидрогенизацией. Есть другая технология, жир получается чуть дороже, но решена проблема количества трансжиров. Нормы по трансжирам в кондитерской продукции у нас нет, этот показатель нормируется только в маргаринах", - подчеркивает Кильдий.

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