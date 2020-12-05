Названо головну шкоду популярних в Україні ласощів: проблема не в цукрі

В Україні найпопулярнішими солодощами є шоколадні цукерки, за ними йдуть шоколадки та різні види десертів з додаванням какао. Експерт розповіла, що крім цукру, який викликає ряд хронічних проблем і навіть провокує ракові захворювання, удар по організму через споживання цих продуктів наносять трансжири, які містяться в кондитерській продукції цього типу.

Трансжири, з яких складається основа шоколадних виробів, негативно впливають на роботу печінки, серця, серцево-судинної системи. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник відділу тестувань центру експертиз "Тест" Ніна Кільдій.

"Дуже велика проблема, крім цукру, пов'язана з трансжирами, тому що і цукерки, і вафлі, печиво, і вся кондитерська група містить дуже багато жирів. Зрозуміло, що на вершковому маслі, оскільки це дуже дорогий інгредієнт, виробники практично не працюють", - повідомила Кільдій.

Експерт також розповіла, що з метою економії на вартості товару, виробники все більше додають в солодощі дешеві жири. При цьому не завжди це пальмова олія, яка має сумнівну популярність. Серед інших шкідливих жирів вона виділяє маргарин і жири кондитерські.

"Більше проблем дає маргарин і гідрогенізовані кулінарні, кондитерські жири. В них внаслідок самої технології виробництва утворюється висока концентрація трансжирів, і вони небезпечні для здоров'я, тому що впливають на серцево-судинну систему, печінку", - розповіла експерт.

Експерт також розповіла, як можна було б зменшити шкоду від цих продуктів. На її думку, для виробників солодощів необхідно ввести ще одну норму.

"По-перше, ввести норму щодо трансжирів в кондитерських виробах, щоб виробники її дотримувалися. По-друге, можна використовувати різні комбінації, ту ж пальмова олію та жири, отримані непрямою гідрогенізацією. Є інша технологія, жир виходить трохи дорожче, але вирішена проблема кількості трансжирів. Норми трансжирів в кондитерській продукції у нас немає, цей показник нормується тільки в маргаринах", - підкреслює Кільдій.

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