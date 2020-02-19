Назван главный претендент на Евровидение от России

Евровидение 2020 пройдет в єтом году в Роттердаме. В России пока не определились с участником от их страны, но, вероятно, это будет белорусский певец Тимофей Морозов, известный как Тима Белорусских. Об этом сообщил известный российский продюсер Игорь Крутой в одном из интервью.

"Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение", – отметил композитор.

Отметим, что в РФ давно отказались от национального отбора конкурсанта путем телевизионного голосования. Там участника, который поедет на Евровидение, рассматривает Первый канал. Сейчас в шорт-листе на конкурс фигурируют певица Юлия Зиверт,Ольга Бузова, группа LITTLE BIG, певец Димаш Кудайберген, а также Полина Гагарина и Александр Панайотов.



Тима Белорусских (фото: popcake.tv)

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 в этом году состоится в мае в Нидерланандах в городеРоттердам. По правилам, определение победителя будет осуществляться в три этапа.