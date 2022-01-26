UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Назван единственный витамин, который нужно принимать дополнительно: когда он точно необходим

Автор: Светлана Мащенко

Медицинская наука сходится во мнении, что необходимые организму витамины нам важно получать с едой, а не в виде добавок. Но есть всего один витамин, который в некоторых случаях нужен нам дополнительно.

Какой это витамин, и когда он показан - читайте ниже в материале Styler.

Как пишет издание Mundo Deportivo, речь идет о витамине D, который играет важную роль, способствуя усвоению кальция и укреплению костей. Но если у вас достаточный уровень в организме, принимать его необязательно.

Отметим, что о витамине D недавно высказался доктор Комаровский, назвав его единственным витамином, который следует принимать дополнительно. Все остальные нужно получать вместе с пище.

Когда нужно принимать витамин D в виде добавки?

Уровень витамина не включается в классический анализ крови, но если у вас есть следующие проблемы, вам лучше дополнительно провериться.

Речь идет о таких случаях:

  • вы редко бываете на солнце,
  • вы живете в холодных условиях, где короткий день и носите много одежды для защиты от холода,
  • вам больше 50 лет - со временем способность организма синтезировать витамин D снижается,
  • у вас ожирение,
  • у вас темная кожа - избыток меланина препятствует выработке витамина D из-за пребывания на солнце,
  • У вас проблемы с кишечником, что может вызвать проблемы с усвоением витамина D.

Врачи говорят, что низкий уровень витамина D может привести к серьезным проблемам, таким как развитие диабета второго типа или сердечно-сосудистые заболевания. Его дефицит также связывают с раком молочной железы и даже с преждевременной смертью.

Витамин D содержится в следующей еде: консервированный тунец, сардины, молоко, крупы и жирная рыба, такая как лосось.

Ранее врачи также заявили, что витамин D при неконтролируемом приеме может негативно влиять на работу почек.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье