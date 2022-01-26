Назван единственный витамин, который нужно принимать дополнительно: когда он точно необходим

Медицинская наука сходится во мнении, что необходимые организму витамины нам важно получать с едой, а не в виде добавок. Но есть всего один витамин, который в некоторых случаях нужен нам дополнительно.
Какой это витамин, и когда он показан - читайте ниже в материале Styler.
Как пишет издание Mundo Deportivo, речь идет о витамине D, который играет важную роль, способствуя усвоению кальция и укреплению костей. Но если у вас достаточный уровень в организме, принимать его необязательно.
Отметим, что о витамине D недавно высказался доктор Комаровский, назвав его единственным витамином, который следует принимать дополнительно. Все остальные нужно получать вместе с пище.
Уровень витамина не включается в классический анализ крови, но если у вас есть следующие проблемы, вам лучше дополнительно провериться.
Речь идет о таких случаях:
Врачи говорят, что низкий уровень витамина D может привести к серьезным проблемам, таким как развитие диабета второго типа или сердечно-сосудистые заболевания. Его дефицит также связывают с раком молочной железы и даже с преждевременной смертью.
Витамин D содержится в следующей еде: консервированный тунец, сардины, молоко, крупы и жирная рыба, такая как лосось.
Ранее врачи также заявили, что витамин D при неконтролируемом приеме может негативно влиять на работу почек.