Названий єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково: коли він точно необхідний

Як пише видання Mundo Deportivo, мова йде про вітамін D, який відіграє важливу роль, сприяючи засвоєнню кальцію і зміцненню кісток. Але якщо у вас достатній рівень в організмі, приймати його необов'язково.

Відзначимо, що про вітамін D недавно висловився доктор Комаровський, назвавши його єдиним вітаміном, який слід приймати додатково. Всі інші потрібно отримувати разом з їжі.

Коли потрібно приймати вітамін D у вигляді добавки?

Рівень вітаміну не включається в класичний аналіз крові, але якщо у вас є наступні проблеми, вам краще додатково перевіритися.

Йдеться про такі випадки:

ви рідко буваєте на сонці,

ви живете в холодних умовах, де короткий день і носите багато одягу для захисту від холоду,

вам більше 50 років - з часом здатність організму синтезувати вітамін D знижується,

у вас ожиріння,

у вас темна шкіра - надлишок меланіну перешкоджає виробленню вітаміну D через перебування на сонці,

У вас проблеми з кишечником, що може викликати проблеми з засвоєнням вітаміну D.

Лікарі кажуть, що низький рівень вітаміну D може призвести до серйозних проблем, таких як розвиток діабету другого типу або серцево-судинні захворювання. Його дефіцит також пов'язують з раком молочної залози і навіть з передчасною смертю.

Вітамін D міститься в такій їжі: консервований тунець, сардини, молоко, крупи і жирна риба, така як лосось.