Названий єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково: коли він точно необхідний

Медична наука сходиться на думці, що необхідні організму вітаміни нам важливо отримувати з їжею, а не у вигляді добавок. Але є всього один вітамін, який в деяких випадках потрібен нам додатково.
Який це вітамін, і коли він показаний - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як пише видання Mundo Deportivo, мова йде про вітамін D, який відіграє важливу роль, сприяючи засвоєнню кальцію і зміцненню кісток. Але якщо у вас достатній рівень в організмі, приймати його необов'язково.
Відзначимо, що про вітамін D недавно висловився доктор Комаровський, назвавши його єдиним вітаміном, який слід приймати додатково. Всі інші потрібно отримувати разом з їжі.
Рівень вітаміну не включається в класичний аналіз крові, але якщо у вас є наступні проблеми, вам краще додатково перевіритися.
Йдеться про такі випадки:
Лікарі кажуть, що низький рівень вітаміну D може призвести до серйозних проблем, таких як розвиток діабету другого типу або серцево-судинні захворювання. Його дефіцит також пов'язують з раком молочної залози і навіть з передчасною смертю.
Вітамін D міститься в такій їжі: консервований тунець, сардини, молоко, крупи і жирна риба, така як лосось.
Раніше лікарі також заявили, що вітамін D при неконтрольованому прийомі може негативно впливати на роботу нирок.