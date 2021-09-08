Витамин D может разрушить почки: заявление врачей

Врачи предупредили, что бесконтрольный прием витамина D может сильно навредить здоровью. Чтобы этого избежать необходимо следовать предписаниям медиков и не начинать курс, если для этого нет показаний.

По словам врача, передозировка витамином D может привести к повреждению и даже разрушению почек, поэтому его употребление необходимо при контроле уровня кальция и фосфора в организме.

"Мы живем в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но, тем не менее, передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальциемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек", - заявила врач.

Она также добавила, что витамин нефротоксичен, поэтому его прием можно начинать сдав определенные анализы крови и проконсультировавшись с врачом.

"Если вы его пьете (витамин D. - Ред.), то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция", - уверена нефролог.

Для справки:

Нефротоксичностью считается способность некоторых химических веществ, включая лекарства, оказывать токсическое действие, которое проявляется в поражении почек.

Что говорят о витамине D другие эксперты

По словам доктора Евгения Комаровского, человеку, который полноценно питается дополнительно принимать витамины не нужно. А вот витамин D - исключение, так как с солнцем получать его небезопасно.

При этом о каких-либо побочных эффектах от приема витамина педиатр не упомянул.