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Названий єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково: коли він точно необхідний

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Середа 26 січня 2022 09:48
Названий єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково: коли він точно необхідний Фото: який вітамін і в яких випадках потрібно приймати додатково (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Медична наука сходиться на думці, що необхідні організму вітаміни нам важливо отримувати з їжею, а не у вигляді добавок. Але є всього один вітамін, який в деяких випадках потрібен нам додатково.

Який це вітамін, і коли він показаний - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як пише видання Mundo Deportivo, мова йде про вітамін D, який відіграє важливу роль, сприяючи засвоєнню кальцію і зміцненню кісток. Але якщо у вас достатній рівень в організмі, приймати його необов'язково.

Відзначимо, що про вітамін D недавно висловився доктор Комаровський, назвавши його єдиним вітаміном, який слід приймати додатково. Всі інші потрібно отримувати разом з їжі.

Коли потрібно приймати вітамін D у вигляді добавки?

Рівень вітаміну не включається в класичний аналіз крові, але якщо у вас є наступні проблеми, вам краще додатково перевіритися.

Йдеться про такі випадки:

  • ви рідко буваєте на сонці,
  • ви живете в холодних умовах, де короткий день і носите багато одягу для захисту від холоду,
  • вам більше 50 років - з часом здатність організму синтезувати вітамін D знижується,
  • у вас ожиріння,
  • у вас темна шкіра - надлишок меланіну перешкоджає виробленню вітаміну D через перебування на сонці,
  • У вас проблеми з кишечником, що може викликати проблеми з засвоєнням вітаміну D.

Лікарі кажуть, що низький рівень вітаміну D може призвести до серйозних проблем, таких як розвиток діабету другого типу або серцево-судинні захворювання. Його дефіцит також пов'язують з раком молочної залози і навіть з передчасною смертю.

Вітамін D міститься в такій їжі: консервований тунець, сардини, молоко, крупи і жирна риба, така як лосось.

Раніше лікарі також заявили, що вітамін D при неконтрольованому прийомі може негативно впливати на роботу нирок.

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