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Назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака

Автор: Людмила Жукова

Гранат - это уникальный фрукт, который не только вкусный, но и очень полезный. Этот продукт помогает предотвратить различные факторы риска заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, окислительный стресс, гипергликемию и воспалительные процессы. Также он снижает риск развития онкологии.

Об этом сказано в исследовании Национального центра биотехнологической информации США.

Фрукт борется с раком

Доказано, что некоторые компоненты граната, такие как полифенолы, обладают потенциальным антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Антиоксидантный потенциал гранатового сока намного больше, чем у красного вина и зеленого чая.

Гранатовый сок может уменьшить окислительный стресс макрофагов, свободные радикалы и перекисное окисление липидов.

Кроме того, экстракт плодов граната предотвращает рост раковых клеток и вызывает их апоптоз, именно это носится его антиканцерогенным эффектам.

Чем еще полезен гранат

Также гранат способен снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрукт также положительно влияет на репродуктивную систему, заживление ран и общий показатель холестерина. По словам ученых, положительное действие граната связано с влиянием различных биодоступных компонентов и метаболитов на экспрессию генов.

Обязательно включайте гранат в свой рацион и будьте здоровы!

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