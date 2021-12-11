Назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака

Фрукт борется с раком

Доказано, что некоторые компоненты граната, такие как полифенолы, обладают потенциальным антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Антиоксидантный потенциал гранатового сока намного больше, чем у красного вина и зеленого чая.

Гранатовый сок может уменьшить окислительный стресс макрофагов, свободные радикалы и перекисное окисление липидов.

Кроме того, экстракт плодов граната предотвращает рост раковых клеток и вызывает их апоптоз, именно это носится его антиканцерогенным эффектам.

Чем еще полезен гранат

Также гранат способен снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрукт также положительно влияет на репродуктивную систему, заживление ран и общий показатель холестерина. По словам ученых, положительное действие граната связано с влиянием различных биодоступных компонентов и метаболитов на экспрессию генов.

Обязательно включайте гранат в свой рацион и будьте здоровы!