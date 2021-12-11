Названий єдиний фрукт, який вберігає від усіх видів раку

Фрукт бореться з раком

Доведено, що деякі компоненти граната, такі як поліфеноли, мають потенційну антиоксидантну, протизапальну і протизапальну дію.

Антиоксидантний потенціал гранатового соку набагато більше, ніж у червоного вина і зеленого чаю.

Гранатовий сік може зменшити окислювальний стрес макрофагів, вільні радикали і перекисне окислення ліпідів.

Крім того, екстракт плодів граната запобігає росту ракових клітин і викликає їх апоптоз, саме це носиться його антиканцерогенних ефектів.

Чим ще корисний гранат

Також гранат здатний знизити ризики виникнення серцево-судинних захворювань.

Фрукт також позитивно впливає на репродуктивну систему, загоєння ран і загальний показник холестерину. За словами вчених, позитивна дія граната пов'язана з впливом різних біодоступних компонентів і метаболітів на експресію генів.

Обов'язково включайте гранат у свій раціон і будьте здорові!