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Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев

Новости » Спорт     10.06.2020 - 20:33
Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев
Фото: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Первая встреча может состоятся летом 2021 года

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев. Первый поединок может состояться летом 2021 года.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, которого цитирует Sky Sports.

По его словам, стороны достигли соглашения по финансовым вопросам, но пока еще остались несогласованные моменты. Также в процессе переговоров вопрос об унификации титулов.

"Мы достигли больших успехов в переговорах, но нам еще многое предстоит преодолеть. Сейчас мы анализируем возможные места и даты проведения", - сказал Эдди Хирн.

До возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира Джошуа ждет поединок с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым, бой с которым перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Фьюри, в свою очередь, предстоит в третий раз выйти в ринг против Деонтея Уайлдера.

В своем последнем поединке в декабре 2019 года Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы. Тайсон Фьюри в феврале этого года победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и стал обладателем пояса по версии WBC.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Тайсон ФьюрибойЭнтони ДжошуаБокс
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