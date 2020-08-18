Назван алкогольный напиток, который очень полезен для костей

Ученые рассказали про популярный среди украинцев алкогольный напиток, который несмотря на ряд негативных качеств, несет определенную пользу. Речь идет про пиво, и оно, как оказалось, может быть полезно для костей.

О полезных свойствах пива пишет newsyou.info со ссылкой на ученых Берлинского университета.

Ученые говорят, что пенистый спиртной напиток способен снизить ломкость костей.

Секрет пива прост: пользу ему придает ячмень, из которого и готовят классический напиток. Исследователи считают, что производные ячменя способны снижать риск развития остеопороза. А этот тяжелый недуг приводит к ломкости костей, поражению опорно-двигательного аппарата, а также разрушает зубную эмаль.

Ученые также обнаружили в составе ячменя коллаген. Благодаря ему организм может восстанавливать пораженные участки костей и суставов.

По словам немецких исследователей, в светлом пиве значительно больше коллагена, чем в темном.

Отметим, что пиво из-за свойств хмеля вытягивать из земли тяжелые металлы и накапливать их, также считается одним из самых вредных алкогольных напитков.

К слову, ранее ученые выяснили, как бороться с жутким похмельем. От тошноты и головной боли поможет специальный раствор, который стоит выпить до употребления спиртного и после.