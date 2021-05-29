Топ-5 схем автомобильных мошенников: как не попасть на крючок

Так, одной из главных проблем на рынке подержанных авто является то, что покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы. Некоторые подержанные автомобили могут отлично смотреться внешне, однако при детальной проверке обнаруживается множество скрытых дефектов.

Специалисты привели 5 наиболее распространенных видов мошенничества при покупке подержанной машины.

Автомобиль пострадал в аварии

Поскольку трафик в городах становится все плотнее - водители все чаще попадают в ДТП. Исследование показало, что почти треть (31%) всех автомобилей, проверенных через эту платформу, получали повреждения в авариях.

Поэтому при выборе авто рекомендуется проверить прорези между элементами кузова. Если они сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт.

Также надо померить специальным прибором (толщиномером) толщину краски. Если на какой – то части кузова слишком толстый слой лакокрасочного покрытия - значит, эта часть ремонтировалась.

Скрученный пробег

Исследование показало, что каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Особенно часто встречается уменьшенный пробег в дизельных авто.

Разовая коррекция спидометра – дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%.

Скрученный пробег обнаружить довольно несложно. Износ некоторых элементов автомобиля может говорить сама за себя. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег - небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другую машину.

При покупке авто стоит проверять не скручен ли пробег (фото: pixabay.com)

Краденый автомобиль

Обычно в таком случае у новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто - нереально. За последние 12 месяцев идентифицировали несколько сотен краденых авто.

Автомобиль был использован, как такси

Новые владельцы могут даже не подозревать, что их автомобиль ранее использовался как такси, или его сдавали в аренду. Такие машины, как правило, имеют большой пробег и уже достаточно изношены. Да и обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

В прошлом году обнаружили около двух тысяч автомобилей, которые ранее эксплуатировались как такси или сдавались в прокат. Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но порой дельцы могут даже перекрасить авто.

Фото: при покупке авто нужно тщательно проверить его историю (Виталий Носач РБК-Украина)

Цена автомобиля очень низкая

Покупателям подержанных авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это достаточно большой соблазн. Но если цена очень низкая, то покупателю нужно тщательно проверить автомобиль.

Обычно может оказаться, что авто пригнано из-за границы и у него скручен пробег, или имеет серьезные скрытые дефекты.

Однако низкая цена необязательно является признаком мошенничества. Иногда людям нужно срочно продать машину по тем или иным причинам. Хотя в большинстве случаев низкая цена - это весомый повод для проверки истории автомобиля в интернете.