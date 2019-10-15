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Назову ее Жанной: Винник сделал сенсационное признание о ребенке

STYLERПерсоны    15.10.2019 - 08:43
Назову ее Жанной: Винник сделал сенсационное признание о ребенке
Олег Винник (facebook.com.Olegg.Vynnyk.official)

Олег Винник откровенно ответил на вопрос о семье и детях

Олег Винник, который недавно поехал на Донбасс насладиться тишиной и красотой, рассказал, как назовет ребенка, если у него родится дочь. Об этом он рассказал в концертном туре по Украине, в котором сейчас находится. На вопрос о семье и детях артист ответил, находясь в Запорожье.

"Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна", - признался музыкант.

К слову, женой музыканта является красотка Таисия Сватко, которая выступает вместе с ним на его концертах. Она поет на бэк-вокале у исполнителя. Таисия повсюду сопровождает своего супруга.

Напомним, что недавно концерт 45-летнего артиста пытались сорвать в Сумах. Люди требовали, чтобы Винник назвал Крым - украинским, а Россию агрессором.

Назову ее Жанной: Винник сделал сенсационное признание о ребенкеОлег Винник с женой (facebook.com.Olegg.Vynnyk.official)

Кстати, на концерте в Запорожье певец исполнил знаменитые хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе", а также представил на суд зрителей свои новые композиции.

Напомним, что ранее на своей Instagram-странице певец, которому недавно "заминировали" концерт в Сумах, написал, что приехал насладиться тишиной на Донбасс.

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