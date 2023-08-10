Не купуйте Bacardi. Компанію внесли до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції внесло найбільшу у світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує вести бізнес у РФ. Крім того, компанія активно займається пошуком та набором співробітників у Росії.

Bacardi Limited володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є ромовим брендом у світі, що найбільше продається. Також серед її брендів такі як бренді Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi, текіла Cazadores, горілка Grey Goose, Eristoff, віскі Dewar's, William Lawson's та інші.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Bacardi заявила про зупинення експорту до Росії, а також про припинення вкладень у рекламу. Але згодом ця інформація зникла з офіційної заяви компанії.

"Компанія продовжила постачати свою продукцію у РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії. Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився", - повідомили в НАЗК.

У Росії існує власний підрозділ компанії "Бакарді Рус", який за рік війни імпортував товарів на 169 млн доларів. Виторг російського підрозділу зріс у 2022 році на 8,5%, а чистий дохід зріс майже на 206%. Таке велике зростання спровокувало те, що частина провідних міжнародних брендів вийшла з російського ринку та створила можливості підвищення доходу для тих, хто залишився.

У НАЗК повідомляють, що таким чином Bacardi продовжують сплачувати значні суми податків до бюджету РФ, а отже, підтримувати економіку країну-агресора та війну проти України.