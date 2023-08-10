Не покупайте Bacardi. Компанию внесли в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает вести бизнес в РФ. Кроме того, компания активно занимается поиском и набором сотрудников в России.

Bacardi Limited владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, являющийся наиболее продаваемым ромовым брендом в мире. Также среди ее брендов такие как бренди Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi, текила Cazadores, водка Grey Goose, Eristoff, виски Dewar's, William Lawson's и другие.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, компания Bacardi заявила об остановке экспорта в Россию, а также о прекращении вложений в рекламу. Но позже эта информация исчезла из официального заявления компании.

"Компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях. Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся", - сообщили в НАПК.

В России существует собственное подразделение компании "Бакарди Рус", которое за год войны импортировало товаров на 169 млн долларов. Выручка российского подразделения выросла в 2022 году на 8,5%, а чистый доход вырос почти на 206%. Такой большой рост спровоцировало то, что часть ведущих международных брендов вышла с российского рынка и создала возможности повышения дохода для тех, кто остался.

В НАПК сообщают, что таким образом Bacardi продолжают платить значительные суммы налогов в бюджет РФ, а значит поддерживать экономику страну-агрессора и войну против Украины.