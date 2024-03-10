Не називайте їх суржиком. Ось які слова можна сміливо вживати у мовленні

Не усі слова, які схожі за вимовою до російських, є суржиком. Деякі із них - спадок праслов'янської мови. Тому не варто уникати їх у своєму мовленні.

Про те, які слова помилково вважаються суржиком, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram.

Мішати

Це слово походить із праслов'янської mesati - "змішувати", "містити". Слово із цим коренем є у словацькій, болгарській та польських мовах. Також ознакою того, що слово мішати є питомо українським, є те, що воно вживається у сталих виразах. Наприклад, мішати з болотом, що означає "принижувати", "ганьбити когось".

Давити

Це слово походить від праслов'янського daviti - споріднене із литовським dovyti, що означає "давити", "принижувати". Спільнокореневі слова є у чеський, словенській та словацькій мовах. Це слово також є у сталому виразі - давитися сльозами - "давитися від плачу".

Мазати

Походить це слово від праслов'янського mazati, що означає "мазати", споріднене із литовським muozet "мучити", "обдурювати", "бруднити". Спільнокореневі слова також є у сербохорватській, болгарській та словенській. В українській мові є сталий вираз - мазати салом п'яти. Це означає - "готуватися до втечі".

Явити

Це слово походить від праслов'янського (j)aviti. Спільнокореневі слова є у чеській, словацькій та польській мові. В українській є сталий вираз - не явити носа. Це означає - "не прийти", "не з'явитись".