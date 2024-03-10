Не называйте их суржиком. Вот какие слова можно смело употреблять в речи

Не все слова, похожие по произношению на российские, являются суржиком. Некоторые из них - наследие праславянского языка. Поэтому не стоит избегать их в своей речи.

О том, какие слова ошибочно считаются суржиком, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project r.i.d в Instagram.

"Мішати"

Это слово происходит из праславянской mesati - "смешивать", "содержить". Слово с этим корнем есть в словацком, болгарском и польском языках. Также признаком того, что слово мешать является украинским, есть и то, что оно употребляется в устойчивых выражениях. Например, "мішати з болотом", что значит унижать, позорить кого-нибудь.

"Давити"

Это слово происходит от праславянского daviti - родственное с литовским dovyti, что значит "давить", "унижать". Слова с таким же корнем есть в чешском, словенском и словацком языках. Это слово есть в постоянном выражении - "давитися сльозами" - давиться от плача.

"Мазати"

Происходит это слово от праславянского mazati, что означает "мазать", родственное с литовским muozet "мучить", "обманывать", "грязнить". Слова с таким же корнем также есть в сербохорватском, болгарском и словенском. В украинском языке есть устойчивое выражение - "мазати п'яти салом". Это значит - "готовиться к бегству".

"Явити"

Это слово происходит от праславянского (j)aviti. Слова с таким же корнем есть в чешском, словацком и польском языках. В украинском есть устойчивое выражение - "не явити носа". Это значит не прийти, не явиться.