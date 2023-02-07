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"Називали українцем": у Росії побили дитину за жовто-сині санчата

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Росія, Вівторок 07 лютого 2023 09:28
"Називали українцем": у Росії побили дитину за жовто-сині санчата Фото: У Росії побили хлопчика за колір санчат (Baza/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

У Росії маленького хлопчика побили за кольор його санчат. Вони були синьо-жовтими.

Про інцидент у Кіровській області повідомили у Telegram-каналі Baza.

Подробиці події з дитиною

За словами матері, це зробили інші діти через колір "ватрушки" її сина.

Жінка розповіла, що з гірки син повернувся із синцем під оком. Коли вона спитала, де він його отримав, то хлопчик розповів, що на гірці його побили інші діти. Вони назвали дитину "українцем" через ватрушку у синьо-жовтих кольорах.

Зазначається, що мама постраждалої дитини не зверталася до поліції, проте там все одно розпочали перевірку.

&quot;Називали українцем&quot;: у Росії побили дитину за жовто-сині санчатаУ Росії дитину побили інші діти за цвіт санок (фото: Baza/Telegram)

Як повідомляє одне із росЗМІ, учасники бійки вже дали свідчення.

Мама побитої дитини розповіла, що батьки нападників вже вибачилися за інцидент.

Як ми раніше повідомляли, у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця.

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