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"Це була сцена з жахів": у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця

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Таїланд, Четвер 02 лютого 2023 10:14
"Це була сцена з жахів": у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця Фото: У Таїланді росіянка напала на туристку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Таїланді на острові Панган стався кричущий випадок. Росіянка накинулася на туристку з Британії та відкусила їй частину пальця.

Про це повідомляє Thaiger.

Деталі НП

Британка зі своєю подругою з Німеччини вигулювала свого собаку на пляжі острова, коли вони помітили незайняте крісло-мішок поруч із парою туристів. Вони вирішили зайняти його, щоб відпочити та розслабитися.

Росіянка на ім'я Варвара виявилася незадоволеною таким сусідством. Втрутився офіціант пляжного клубу Koh Raham та дозволив зайняти крісла-мішки.

Після цього, як розповідає німецька туристка Моніка, росіянка підбігла до британки та напала на неї та собаку. Подруга постраждалої запевняє, що та вдарила нашу нападницю по голові.

За словами німкені, росіянка була в сказі, вона схопила її подругу за руку і відкусила їй частину пальця.

Зазначимо, шо у заголовку статті було написано "скажена росіянка".

&quot;Це була сцена з жахів&quot;: у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальцяРосіянка відкусила британці частину пальця (Скріншот thethaiger.com)

"Вона виплюнула палець і посміхнулася. Кров просто бризнула. Це було схоже на кадр із фільму жахів", - розповіла Моніка.

Росіянка зі своїм партнером намагалися врятуватися втечею, але були швидко затримані поліцейськими.

Варвара мала лише фотографію паспорта, тому поліція наказала їй принести справжні документи з готелю до відділку. Проте росіяни швидко відлетіли літаком до Малайзії.

Анджеліна спочатку була доставлена ​​до лікарні на острові Самуї, але зрештою її відправили Великобританію для операції з реплантації.

Моніка додала, що зараз лікарі роблять все можливе для її подруги.

Нагадаємо, що в Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier.

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