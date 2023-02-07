"Называли украинцем": в России избили ребенка за желто-синие санки

В России маленького мальчика избили за цвет его санок. Они были сине-желтыми.

Об инциденте в Кировской области сообщили в Telegram-канале Baza.

Подробности происшествия с ребенком

По словам матери, это сделали другие дети из-за цвета "ватрушки" ее сына.

Женщина рассказала, что с горки сын вернулся с синяком под глазом. Когда она спросила, где он его получил, то мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за ватрушки в сине-желтых цветах.



Отмечается, что мама пострадавшего ребенка не обращалась в полицию, однако там все равно начали проверку.

В России ребенка избили другие дети за цвет санок (фото: Baza/Telegram)

Как сообщает одно из росСМИ, участники потасовки уже дали показания.

Мама избитого ребенка рассказала, что родители нападавших уже принесли свои извинения за инцидент.