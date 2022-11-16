Називають Маріуполь" театральною постановкою": зірка "Будиночку на щастя" розповіла про родичів з РФ

Відома українська актриса Віталіна Біблів під час війни почала записувати гумористичні ролики, в яких вчить "правильно" поводитися з окупантами. Однак родичі зірки, які зараз живуть у РФ, почали називати її "нацисткою".
Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.
Зокрема, гумористичні ролики акторки побачила родичка, яка народилася та виросла у Київській області, але зараз живе в Москві. Жінка гумор артистки не оцінила.
"Вона мені написала величезне повідомлення типу: "А чому ти не пишеш, що у вас президент наркоман?", "Чому ти не пишеш, що у вас у Маріуполі - це все театральна постановка?". Я зрозуміла, що там настільки вже все "промито". Навіть якщо я буду щось пояснювати, витрачати свої нерви.... Я просто написала: "Бажаю, щоб твоя дитина ніколи не знала, що таке рости без матері, без ручок", - сказала Біблів.
За словами акторки, зв'язок із родичами-путіністами не підтримує, оскільки не бажає мати з Росією нічого спільного.
Також, якщо Біблів запрошують кудись на зйомки, то вона одразу цікавиться, чи є в команді хтось із РФ. Навіть один росіянин, який нібито не підтримує дії уряду - це привід відмовитися від проєкту.
Акторка переконана, що після всіх жахіть, які Росія зробила в Україні, примирення з цим народом буде неможливим.
Віталіна Біблів розповіла про родичів з Росії (instagram.com/vitalinabibliv)
Раніше Біблів розповідала, чому не носить взуття на підборах та як ставиться до жіночих тренінгів.
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