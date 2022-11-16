Называют Мариуполь "театральной постановкой": звезда "Будиночку на щастя" рассказала о родственниках из РФ

В частности, юмористические ролики актрисы увидела родственница, которая родилась в Киевской области, но сейчас живет в Москве. Женщина юмор артистки не оценила.

"Она мне написала огромное сообщение типа: "А почему ты не пишешь, что у вас президент наркоман?", "Почему ты не пишешь, что у вас в Мариуполе - это все театральная постановка?" Я поняла, что там настолько уж все "промыто". Даже если я буду что-то объяснять, тратить свои нервы.... Я просто написала: "Желаю, чтобы твой ребенок никогда не знал, что такое расти без матери, без рук", - сказала Библив.

Виталина Библив рассказала о родственниках из России (скрин)

По словам актрисы, связь с родственниками-путинистами не поддерживает, поскольку не желает иметь с Россией ничего общего.

Также, если Библии приглашают куда-то на съемки, то она сразу интересуется, есть ли в команде кто-то из РФ. Даже один россиянин, якобы не поддерживающий действия правительства - это повод отказаться от проекта.

Актриса убеждена, что после всех ужасов, которые Россия совершила в Украине, примирение с этим народом будет невозможным.

Виталина Библив рассказала о родственниках из России (instagram.com/vitalinabibliv)