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Называют Мариуполь "театральной постановкой": звезда "Будиночку на щастя" рассказала о родственниках из РФ

Виталина Библив рассказала о родственниках из РФ (instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Виталина Библив во время войны начала записывать юмористические ролики, в которых учит "правильно" обращаться с оккупантами. Однако родственники звезды, которые сейчас живут в РФ, стали называть ее "нацисткой".

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

В частности, юмористические ролики актрисы увидела родственница, которая родилась в Киевской области, но сейчас живет в Москве. Женщина юмор артистки не оценила.

"Она мне написала огромное сообщение типа: "А почему ты не пишешь, что у вас президент наркоман?", "Почему ты не пишешь, что у вас в Мариуполе - это все театральная постановка?" Я поняла, что там настолько уж все "промыто". Даже если я буду что-то объяснять, тратить свои нервы.... Я просто написала: "Желаю, чтобы твой ребенок никогда не знал, что такое расти без матери, без рук", - сказала Библив.

Виталина Библив рассказала о родственниках из России (скрин)

По словам актрисы, связь с родственниками-путинистами не поддерживает, поскольку не желает иметь с Россией ничего общего.

Также, если Библии приглашают куда-то на съемки, то она сразу интересуется, есть ли в команде кто-то из РФ. Даже один россиянин, якобы не поддерживающий действия правительства - это повод отказаться от проекта.

Актриса убеждена, что после всех ужасов, которые Россия совершила в Украине, примирение с этим народом будет невозможным.

Виталина Библив рассказала о родственниках из России (instagram.com/vitalinabibliv)

Ранее Библив рассказывала, почему не носит обувь на каблуке и как относится к женским тренингам.

Также мы писали, что актриса Галина Безрук оправдалась за молчание о войне и заявила, что выбирает семью, а не родину.

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