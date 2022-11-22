Називала ЗСУ убивцями і казала здаватися: кияни витурили з електрички фанатку Росії (відео)

Під Києвом пасажирка міжміської електрички пропагувала "русскій мір", звинувачувала українських військових у вбивствах і закликала здатися Путіну.

Про це повідомили на сторінці "Київський Двіж" у Telegram.

Жінка поводилась агресивно, намагалась в'язатись у бійку з чоловіком, що сидів поруч у вагоні. Погрожувала викликати поліцію.

Інші пасажири обурилися такою поведінкою прихильниці окупантів й запропонували їй зібрати валізу й відправитись в Росію.

За словами очевидців, вона назвала українських військових вбивцями, пропонувала їм скласти зброю та здатися Путіну.

У приміській електричці сполученням "Святошин" - "Тетерів" на Київщині розгорівся скандал. Одна пасажирка привселюдно вихваляла "русскій мір".

Нещодавно ми розповідали про те, що під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ.

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