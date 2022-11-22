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Называла ВСУ убийцами и говорила сдаваться: киевляне выгнали из электрички фанатку России (видео)

Поклонницу "русского мира" выгнали из киевской электрички (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом пассажирка междугородной электрички пропагандировала "русский мир", обвиняла украинских военных в убийствах и призвала сдаться Путину.

Об этом сообщили на странице "Киевский Движ" в Telegram.

Что известно о скандале

В пригородной электричке "Святошин" - "Тетеров" в Киевской области разгорелся скандал. Одна пассажирка публично восхваляла "русский мир".

По словам очевидцев, она назвала украинских военных убийцами, предлагала им сложить оружие и сдаться Путину.

Другие пассажиры возмутились таким поведением поклонницы оккупантов и предложили ей собрать чемодан и отправиться в Россию.

Женщина вела себя агрессивно, пыталась связаться с мужчиной, сидевшим рядом в вагоне. Угрожала вызвать полицию.

В конце концов фанатку "русского мира" силой высадили на ближайшей станции "Немешаево".

Недавно мы рассказывали о том, что во Львове водитель выбросил из маршрутки фанатку РФ.

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