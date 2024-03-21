Назар Заднепровский объяснил, почему комедии нужны даже в условиях войны

Актер Назар Заднепровский играет одну из главных ролей в сериале "Будиночок на щастя", пятый сезон которого уже 25 марта стартует на "Новому каналі", рассказал о том, уместны ли комедии в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

По словам Заднепровского, он считает развлекательные и веселые фильмы и сериалы уместными. Они, говорит актер, важны для людей.

"Комедию любил, люблю и буду любить. Я убежден, что и во время войны, и в послевоенное время, после нашей победы, нужно поднимать настроение народа", - отметил Заднепровский.

Также актер рассказал, какие пять фильмов или сериалов он советует посмотреть каждому украинцу. На этот вопрос Заднепровский ответил с юмором.

"Здесь все просто! "Будиночок на щастя" - первый, второй, третий, четвертый и пятый сезон, который вот-вот выйдет на "Новому каналі". Мы снимали его летом и в начале осени. Во время работы я чувствовал и радость, и ответственность, и огромную благодарность ВСУ", - отметил артист.

Заднепровский рассказал, что у команды, которая создает сериал, была задача "снять очень качественный комедийный продукт при любых условиях".

"Нам будет очень приятно, если удастся немного отвлечь и развлечь украинцев. И, главное, военных! Защитники рассказывают нам, что на передовой залезают на дерево, ловят интернет, загружают себе две серии "Будиночка на щастя" и смотрят. А на следующий день таким образом еще две серии. Говорят, что благодарны нам за сериал. И это очень ценно!" - добавил он.