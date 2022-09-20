UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Найжахливіші часи": Лобода звернулася до жителів окупованого Мелітополя

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Автор: Styler

Світлана Лобода звернулася до мешканців окупованого російськими військовими міста Мелітополь і висловила віру в ЗСУ.

Артистка в своєму Facebook написала, що вражена силою духу мешканців цього міста.

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Що сказала LOBODA мелітопольцям?

"Сьогодні моє повідомлення до жителів окупованого, але незламного Мелітополя. Звертаюсь до кожного зі словами підтримки і віри в нашу перемогу. Зараз кожен з вас переживає найжахливіші часи, найнебезпечніші хвилини. Але сила вашого духу вражає!" - написала Світлана.

Лобода додала, що "наші ЗСУ показують нам і всьому світові свою мужність, хоробрість і сміливість, заради безпеки і свободи кожного українця".

"Швидкість звільнених територій надихає! І я вірю, і знаю, що зовсім скоро і Мелітополь вдихне повітря! Вільне повітря! Тримайтеся, любі! Разом до перемоги! Мелітополь - це Україна!" - підкреслила співачка.

Свій пост зірка підкріпила світлиною, на якій вона вдягнена у футболку із символічним написом "Melitopol is Ukraine", як нагадування всьому світові про все ще окуповане місто та війну, яка триває.

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Чому Лобода написала цей пост?

Своїми словами співачка підтримала важливу ініціативу, яка покликана нагадати широкому загалу про те, що кожен українець, перебуваючи під окупацією, вірить і знає, що його місто, як і раніше, частина України і вони готові боротися до перемоги.

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Раніше співачка зробила заяву про мову і свої пісні.

Також Світлана пояснила, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода