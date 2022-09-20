"Самые ужасные времена": Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Светлана Лобода обратилась к жителям оккупированного российскими военными города Мелитополь и выразила веру в ВСУ.
Артистка в своем Facebook написала, что поражена силой духа жителей этого города.
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
"Сегодня мое сообщение к жителям оккупированного, но несокрушимого Мелитополя. Обращаюсь к каждому со словами поддержки и веры в нашу победу. Сейчас каждый из вас переживает самые ужасные времена, самые опасные минуты. Но сила вашего духа поражает!" - написала Светлана.
Лобода добавила, что "наши ВСУ показывают нам и всему миру свое мужество, храбрость и смелость, ради безопасности и свободы каждого украинца".
"Скорость освобожденных территорий вдохновляет! И я верю, и знаю, что совсем скоро и Мелитополь вдохнет воздух! Свободный воздух! Держитесь, дорогие! Вместе до победы! Мелитополь - это Украина!" - подчеркнула певица.
Свой пост звезда подкрепила фотографией, на которой она одета в футболку с символической надписью "Melitopol is Ukraine", как напоминание всему миру о все еще оккупированном городе и продолжающейся войне.
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Своими словами певица поддержала важную инициативу, которая призвана напомнить широкой публике о том, что каждый украинец, находясь под оккупацией, верит и знает, что его город по-прежнему часть Украины и они готовы бороться до победы.
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Ранее певица сделала заявление о языке и своих песнях .
Также Светлана объяснила, почему продолжала выступать в России после 2014 года.