"Самые ужасные времена": Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Что сказала LOBODA мелитопольцам?

"Сегодня мое сообщение к жителям оккупированного, но несокрушимого Мелитополя. Обращаюсь к каждому со словами поддержки и веры в нашу победу. Сейчас каждый из вас переживает самые ужасные времена, самые опасные минуты. Но сила вашего духа поражает!" - написала Светлана.

Лобода добавила, что "наши ВСУ показывают нам и всему миру свое мужество, храбрость и смелость, ради безопасности и свободы каждого украинца".

"Скорость освобожденных территорий вдохновляет! И я верю, и знаю, что совсем скоро и Мелитополь вдохнет воздух! Свободный воздух! Держитесь, дорогие! Вместе до победы! Мелитополь - это Украина!" - подчеркнула певица.

Свой пост звезда подкрепила фотографией, на которой она одета в футболку с символической надписью "Melitopol is Ukraine", как напоминание всему миру о все еще оккупированном городе и продолжающейся войне.

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Почему Лобода написала этот пост?

Своими словами певица поддержала важную инициативу, которая призвана напомнить широкой публике о том, что каждый украинец, находясь под оккупацией, верит и знает, что его город по-прежнему часть Украины и они готовы бороться до победы.

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)