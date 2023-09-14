Найвищий бичок у світі, величезна колекція плюшевих ведмедиків. Хто ще увійшов до Книги Рекордів Гіннеса 2024

Нове видання Книги рекордів Гіннеса 2024 року демонструє, що кожна людина у світі має талант, головне побачити його та показати!
Хто потрапив до Книги Рекордів Гіннеса у 2024 році і чим яскраво відзначився - читайте у матеріалі нижче.
"Видання 2024 - це кінцевий продукт року, протягом якого нашими менеджерами з документації було розглянуто близько 30 тисяч заявок", - повідомив головний редактор Крейг Глендей.
Загалом до Книги внесено 2638 рекордів, які нещодавно оновлено.
Не виходячи з дому, Книга рекордів Гіннеса 2024 перенесе вас у подорож по всьому неймовірному, веселому та чудовому, що є у цьому світі.
До переможців Книги рекордів Гіннеса 2024 року увійшли - найвищий бичок у світі Томмі, величезна колекція плюшевих ведмедиків і жінка, яка здійснила 13 стрибків з місця на коні всього за 30 секунд та багато інших...
Найвищий бик у світі
Так, 13-річний бичок Томмі з Массачусетса відзначився тим, що його зріст становить колосальні 187 сантиметрів (6 футів та один дюйм).
Середній зріст бичка бурої швейцарської породи коливається від 142 до 154 см (приблизно від 4 футів 6 дюймів до 5 футів 05 дюймів), що робить Томмі більш ніж на 30 см вище середнього звичайного бичка.
Найбільша колекція плюшевих ведмедиків
Американець Ніколас Черівуд - володар найбільшої колекції плюшевих ведмедиків. Загалом у нього 1234 іграшки.
Ніколас Черівуд володіє найбільшою колекцією плюшевих ведмедів (фото: guinnessworldrecords.com)
Тринадцять стрибків з коня
Датчанка Аманда Стаалсо встановила два рекорди, виконавши тринадцять стрибків з місця верхи на коні за 30 секунд та п'ять стрибків у шпагаті верхи на коні за 30 секунд.
Найбільша афро-зачіска
Аміру всього 14 років, він живе в Каліфорнії і його зачіска - це справжній рекорд. Його афро має вражаючі обсяги - 19,67 см (7,74 дюйма) у висоту, 24,83 см (9,77 дюйма) завширшки і окружність 226 см (88 дюймів).
18-річний Том та його спортивний рекорд
18-річний Том Енох з Лімінгтон-Спа, який страждає на синдром Дауна, є володарем 24 титулів у Книзі рекордів Гіннеса, пов'язаних з фітнесом.
Він виконав 25 присідань за 30 секунд, встановивши рекорд за кількістю цих вправ, виконаних за цей час, і підняв 275 кілограмів, встановивши рекорд із присідання з найбільшою вагою, піднятою за 30 секунд.
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